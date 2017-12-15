Деятельность банка «Возрождение» не подвержена влиянию и не зависит от деятельности Промсвязьбанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Банки работают как две самостоятельные, независимые друг от друга кредитные организации — с разными лицензиями, органами управления, операционными процессами и балансами», — сказали в пресс-службе банка.

Банк «Возрождение» работает в обычном режиме, оказывая полный спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам, выполняя все свои обязательства.

«ЦБ рассматривает деятельность банка «Возрождение» как самостоятельной финансовой организации, без какой-либо связи с деятельностью ПСБ, при этом никаких замечаний со стороны регулятора к работе банка «Возрождение» нет. Руководство банком осуществляют менеджеры, прошедшие за долгие годы работы в банке «Возрождение» все кризисы и сумевшие показать свою состоятельность и профессионализм», — сказали в кредитной организации.

Банк «Возрождение» был приобретен основными акционерами Промсвязьбанка в 2015 году. В конце октября сообщалось, что вопрос о присоединении «Возрождения» к Промсвязьбанку откладывается, будет рассмотрен альтернативный вариант развития банков. «Мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о присоединении банка «Возрождение» к Промсвязьбанку и рассмотреть альтернативный вариант развития банков — создание на основе банка «Возрождение» digital-bank», — говорилось в релизе ПСБ.

Центробанк в пятницу, 15 декабря, принял решение о введении в Промсвязьбанк временной администрации.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.