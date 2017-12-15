Деятельность банка «Возрождение» не подвержена влиянию и не зависит от деятельности Промсвязьбанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Банки работают как две самостоятельные, независимые друг от друга кредитные организации — с разными лицензиями, органами управления, операционными процессами и балансами», — сказали в пресс-службе банка.
Банк «Возрождение» работает в обычном режиме, оказывая полный спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам, выполняя все свои обязательства.
«ЦБ рассматривает деятельность банка «Возрождение» как самостоятельной финансовой организации, без какой-либо связи с деятельностью ПСБ, при этом никаких замечаний со стороны регулятора к работе банка «Возрождение» нет. Руководство банком осуществляют менеджеры, прошедшие за долгие годы работы в банке «Возрождение» все кризисы и сумевшие показать свою состоятельность и профессионализм», — сказали в кредитной организации.
Банк «Возрождение» был приобретен основными акционерами Промсвязьбанка в 2015 году. В конце октября сообщалось, что вопрос о присоединении «Возрождения» к Промсвязьбанку откладывается, будет рассмотрен альтернативный вариант развития банков. «Мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о присоединении банка «Возрождение» к Промсвязьбанку и рассмотреть альтернативный вариант развития банков — создание на основе банка «Возрождение» digital-bank», — говорилось в релизе ПСБ.
Центробанк в пятницу, 15 декабря, принял решение о введении в Промсвязьбанк временной администрации.
Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный банк, зарегистрированный в Москве, с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области).
По состоянию на 5 октября 2017 года структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролируют 55,25% акций «Возрождения». В состав акционеров входят также АО «АБ «Россия» (9,68%), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (9,44%), граждане Кипра (19,14%), акционеры-миноритарии (6,49%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 253,73 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 29,25 млрд, кредитный портфель — 175,09 млрд, обязательства перед населением — 140,06 млрд.