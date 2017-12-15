Группа ВТБ реализовала проект, в рамках которого клиентам любого российского банка стали доступны мгновенные денежные переводы на карты дочерних банков ВТБ в СНГ и Грузии. Проект реализован при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».



Для проведения операции клиентам достаточно на сайте банка указать в специальном поле сумму перевода и ввести реквизиты карт отправителя и получателя. Перевод и зачисление средств производятся в валюте счета карты. Таким образом, у получателя денег нет необходимости проводить конвертацию.

Воспользоваться новой услугой могут владельцы карт любого российского банка. В рамках сервиса переводы осуществляются на карты дочерних банков ВТБ в СНГ (в Армении, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане) и Грузии. Минимальная сумма операции составляет 100 рублей, максимальная — 100 тыс. рублей в сутки. При совершении перевода взимается комиссия в соответствии с тарифами группы ВТБ.

Банк обращает внимание на то, что карты отправителя и получателя должны быть выпущены на базе платежных систем Visa или Mastercard.





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9 335,74 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,79 млрд, кредитный портфель — 5 236,59 млрд, обязательства перед населением — 566,71 млрд.