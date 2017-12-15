Рост основных показателей банковского сектора в январе — ноябре 2017 года продолжился: активы увеличились на 7,1%, объем кредитов экономике — на 5,4%, в том числе кредитование нефинансовых организаций — на 3,2%. При этом совокупная 11-месячная прибыль банков выросла на 10,4% в годовом выражении. Такие данные банковской статистики приводятся на сайте ЦБ РФ.

В сообщении регулятора уточняется, что на формирование относительных показателей по банковскому сектору оказывают влияние динамика курса рубля, а также отзыв и аннулирование лицензий ряда кредитных организаций, за исключением случаев аннулирования лицензий в связи с реорганизацией. Поэтому для более корректного отражения фактической динамики основных показателей банковского сектора приводятся данные с исключением влияния валютного курса по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).

В абсолютном выражении активы банков составили на 1 декабря 2017 года порядка 84 трлн рублей, объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) — 42,2 трлн, в том числе объем корпоративных кредитов — 30,2 трлн, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2017 года». Отдельно в ноябре активы выросли на 1,3%, объем кредитов экономике — на 0,7%, корпоративное кредитование — на 0,3%.

Продолжился рост розничной составляющей кредитования, констатируют в ЦБ. Объем кредитов физическим лицам вырос с начала года на 11,6% (за последний отчетный месяц — на 1,7%) до 12 трлн рублей. Рост обусловило в основном ипотечное кредитование, а также необеспеченные потребительские ссуды.

В Центробанке также указывают на заметное сокращение объема просроченной задолженности по корпоративному портфелю — на 2,8% за месяц (по розничному — на 1,3%). В результате удельный вес просроченной задолженности в корпоративном сегменте снизился в ноябре с 6,7% до 6,5%, в розничном — с 7,5% до 7,3%.

Рост фондирования операций банков обеспечивался притоком вкладов населения (плюс 6,2% за 11 месяцев) и увеличением объема депозитов и средств на счетах организаций (плюс 2%); на 1 декабря объем розничных вкладов достиг 25 трлн рублей, средств на корпоративных депозитах и счетах — 24,3 трлн. Последний показатель отдельно в ноябре увеличился на 1,8%, что, по мнению регулятора, может свидетельствовать о постепенном восстановлении его позитивной динамики. В свою очередь месячный прирост объема вкладов населения составил 0,8%, он был относительно равномерно распределен между участниками рынка.

«Существенно выросла прибыль банковского сектора. По итогам 11 месяцев текущего года она составила 870 млрд рублей, превысив на 10,4% показатель за аналогичный период 2016 года (788 млрд рублей)», — сообщает регулятор.



Преобладают прибыльные кредитные организации: прибыль в размере 1,5 трлн рублей показали 388 кредитных организаций, убыток в размере 638 млрд — 167, уточняется в обзоре ЦБ.

