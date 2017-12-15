Регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой будет полностью восстановлено в первой половине февраля 2018 года. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов.

«Мы можем уверенно говорить о том, что в первой половине февраля, если не будет никаких других изменений, регулярное движение между Каиром и Москвой будет полностью восстановлено», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».



Ранее министр, отвечая на вопрос, какие компании будут осуществлять перевозки, предположил, что с египетской стороны это будет EgyptAir. «У нас на этой линии работала компания «Аэрофлот», — говорил ранее глава Минтранса.

В ноябре 2015-го авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Данное решение было принято Москвой после крушения над Синаем самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ признала случившееся терактом.

