Лидеры Евросоюза примут единогласное решение о признании результатов первого этапа переговоров по Brexit удовлетворительными и начале следующего этапа обсуждения долгосрочных отношений между Великобританией и ЕС. Об этом сообщил порталу Банки.ру европейский источник, близкий к переговорам.

Как предполагается, второй раунд переговоров будет начат уже на следующей неделе, чтобы можно было до рождественских и новогодних каникул наметить «дорожную карту» по всем вопросам, которые сторонам необходимо обсудить и решить.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг вечером во время официального ужина произнесла речь об отделении страны; другие европейские лидеры своими аплодисментами выразили поддержку ее словам. Во время ужина Мэй обратилась к лидерам ЕС с просьбой одобрить соглашение о переходе переговоров по Brexit на второй этап.