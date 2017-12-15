Банк «Агросоюз» увеличил доходность вклада «Доходная зима». Изменение составило 0,2 процентного пункта.

Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок — 367 дней. По вкладу предусмотрено два периода начисления процентов: с первого по 180-й день — 8,4%, со 181-го по 367-й день — 8,7%. Процентная ставка за полный срок размещения составит 8,55% (ранее — 8,35%).

Пополнение возможно. Проценты ежемесячно капитализируются и могут быть выплачены. В случае досрочного расторжения договора проценты, начисленные за каждые полные три месяца, сохраняются.

Агросоюз
ООО «КБ «Агросоюз» — небольшой по размеру активов московский банк с достаточно развитой сетью продаж и универсальной структурой бизнеса. Основное направление деятельности ─ кредитование и обслуживание корпоративных заемщиков. Крупнейшим источником пассивов служат привлеченные средства физических лиц, которые дополняются собственным капиталом, ресурсами от корпоративных клиентов и с межбанковского рынка.
Контролирующим бенефициаром банка выступает единственный владелец ООО «УМ-Банк» (прежние названия — ООО «Качканарбанк» и ООО «КБ «Уральский межрегиональный банк») Андрей Шляховой (74,00% акций). В числе других бенефициаров Наталья Садовникова (9,995%), Мария Кактурская (6,01%), Виктор Соболев (2,998%), Николай Лукьянов (2,90%) и Александр Жолаев (4,10%).


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 12,22 млрд рублей (201-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,23 млрд, кредитный портфель — 6,56 млрд, обязательства перед населением — 8,17 млрд.