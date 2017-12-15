Банк «Агросоюз» увеличил доходность вклада «Доходная зима». Изменение составило 0,2 процентного пункта.
Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок — 367 дней. По вкладу предусмотрено два периода начисления процентов: с первого по 180-й день — 8,4%, со 181-го по 367-й день — 8,7%. Процентная ставка за полный срок размещения составит 8,55% (ранее — 8,35%).
Пополнение возможно. Проценты ежемесячно капитализируются и могут быть выплачены. В случае досрочного расторжения договора проценты, начисленные за каждые полные три месяца, сохраняются.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 12,22 млрд рублей (201-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,23 млрд, кредитный портфель — 6,56 млрд, обязательства перед населением — 8,17 млрд.