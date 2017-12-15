Дед Мороз отказался от ежемесячных выплат по достижении пенсионного возраста. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной его приезду из Великого Устюга в Москву.

«Я отказался от пенсии. Когда я только поселился в Великом Устюге, приходили представители Пенсионного фонда, пытались вручить мне пенсионный билет», — сообщил Дед Мороз. «Я пока полон сил и энергии», — подчеркнул он.

О своем возрасте Дед Мороз сообщил, что ему «столько лет, сколько существует мир».

Что касается карьерных планов, Дед Мороз признался, что не собирается баллотироваться в президенты России. «Вот я не уверен, что президент Российской Федерации может стать Дедом Морозом. Так что я считаю, что моя должность выше», — заметил он.

Дед Мороз рассказал, что приготовил подарок для действующего президента РФ Владимира Путина, но сохранил в тайне, какой.

