Канцлер Германии Ангела Меркель заняла жесткую позицию против отмены антироссийских санкций на проходящем в Брюсселе заключительном саммите лидеров стран ЕС. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

На закрытом обсуждении Меркель подчеркнула, что отмена санкций или их ослабление «пошлет неправильный сигнал» Москве. Некоторые страны заявили, что санкции «не могут продолжаться вечно», а несколько глав государств сказали, что отменят санкции против РФ «в качестве подарка Путину, который снова участвует в президентской гонке в 2018 году».



Накануне вечером председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС приняли решение продлить действие экономических санкций в отношении России, срок которых истекает в конце января 2018 года. Решение было принято единогласно.

