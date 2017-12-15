Русский Ипотечный Банк с 15 декабря ввел вклад «Онлайн Зимний». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Срок — 366 дней. В рублях доходность составит 8%, в долларах — 1,5%, в евро — 0,7% годовых. Допускается пополнение вклада не позднее, чем за 180 дней до даты окончания договора.

Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.

Предусмотрена одна расходная операция в размере не более 25% от первоначальной суммы вклада.

При досрочном расторжении договора после истечения 3/4 срока вклада проценты выплачиваются по ставке, равной 1/2 ставки по договору.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет банковской карты или счет вклада до востребования.

«При заключении договора или пополнении вклада путем межбанковского безналичного перечисления денежных средств на счет вклада в рублях выплачивается бонус в размере 0,58% или 0,35% в валюте. Заявка на открытие вклада оформляется только через сайт банка, интернет-банк или по телефону», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.