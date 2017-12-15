Социнвестбанк предлагает открыть новый депозит «С новым вкладом!».

Сроки его привлечения — три и шесть месяцев. При размещении денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей процентная ставка составит 7,2%, от 700 тыс. рублей — 7,5%, от 1 млн 500 тыс. рублей — 8% годовых. Пополнение не предусмотрено. Выплата процентов — в конце срока.

«Классический сберегательный краткосрочный вклад. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.