Социнвестбанк предлагает открыть новый депозит «С новым вкладом!».
Сроки его привлечения — три и шесть месяцев. При размещении денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей процентная ставка составит 7,2%, от 700 тыс. рублей — 7,5%, от 1 млн 500 тыс. рублей — 8% годовых. Пополнение не предусмотрено. Выплата процентов — в конце срока.
«Классический сберегательный краткосрочный вклад. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.
АО «Социнвестбанк» ─ региональный банк с развитой сетью продаж в Республике Башкортостан. В настоящий момент проходит процедуру финансового оздоровления. Санатором выступает ПАО АКБ «Российский капитал», которое на текущий момент является единственным акционером банка. В своем регионе банк занимает первое место по размеру активов. Ключевыми направлениями деятельности являются операции на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования. Кредитование развито слабо. Основу базы фондирования формируют привлеченные МБК, а также средства физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 54,42 млрд рублей (92-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -7,07 млрд, кредитный портфель — 10,84 млрд, обязательства перед населением — 14,20 млрд.