Большинство россиян не знают о том, что существует система возврата налога на добавленную стоимость при покупках за рубежом (tax free). Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июне 2017 года, 82% респондентов впервые услышали о данной системе во время опроса.

Согласно данным НАФИ, сегодня заграничный паспорт есть у 31% граждан РФ, причем в страны дальнего зарубежья когда-либо осуществляли поездки 19%, а выезжали за последние три года не более 9% россиян.

Знакомы с системой tax free 18% взрослых россиян. Почти полностью данная группа представлена теми, кто когда-либо выезжал за пределы страны. Причем половина из них владеют информацией и пользовались этой возможностью, столько же — знают, но никогда не обращались за возвратом средств с покупок. Портрет пользователей tax free почти полностью дублирует портрет путешествующих за границу: они сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, несколько реже — в других городах-миллионниках.

Те, кто знает о tax free, но не обращался за возвратом денег, чаще всего не делали этого из-за того, что не совершали крупных покупок (8%), не обладали временем для оформления возврата (5%), не знали, как его оформить (3%), или не сохранили чеки (2%).

«В сравнении с развитыми странами мира сегодня доля россиян, путешествующих за границу, невелика. Однако на фоне стабилизации экономики страны, постепенного роста уровня доходов число выезжающих за пределы страны россиян будет постепенно расти, что уже сейчас проявляется в динамике числа выдаваемых загранпаспортов. К сожалению, из-за отсутствия достаточного опыта россияне неактивно пользуются распространенными во всем мире туристическими сервисами и возможностями, в том числе системой tax free. Повышение информированности о возможностях tax free может положительно сказаться на интересе к зарубежным поездкам, способствовать более рациональному планированию и совершению крупных покупок, росту удовлетворенности от деловых и частных поездок», — комментирует директор по исследованиям НАФИ Тимур Аймалетдинов.



В опросе участвовали 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет из 140 населенных пунктов 42 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

