Будущее Экономического и валютного союза (ЭВС) станет основной повесткой второго дня заключительного саммита ЕС. В этот раз заседание будет проводиться в «инклюзивном формате»: на нем будут представлены все страны ЕС, а не только 19 стран еврозоны.

Такой формат стал результатом отделения Великобритании в 2019 году, из-за чего еврозона будет составлять 70% всех стран Евросоюза и генерировать 85% ВВП, меняя экономический и политический баланс сил в ЕС.

Без Великобритании странам еврозоны будет легче продвигать законодательные меры по реформированию экономической архитектуры ЕС с точки зрения квалифицированного большинства, отмечают аналитики.



Лидеры ЕС обсудят предложения Еврокомиссии по созданию Европейского валютного фонда и введению должности министра финансов и экономики ЕС, а также другие идеи, выдвинутые президентом Франции Эмманюэлем Макроном и министрами финансов ЕС. Первые решения по этим вопросам ожидаются в июне 2018 года.