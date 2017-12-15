Решение о введении временной администрации в Промсвязьбанке не приведет к кризису недоверия в банковской системе. Такое мнение Банки.ру высказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.



«Я думаю, что система не почувствует колебаний. Жаль, конечно, что банк уходит из частной оболочки, но собственники поняли, что своими силами не смогут справиться», — сказал Аксаков.

По его словам, качество активов в Промсвязьбанке на порядок выше, чем в других банках, оздоровлением которых занимается ЦБ. «Качество активов в банке на порядок выше, чем в том же «Открытии», — отметил он.

При этом Аксаков предположил, что братья Ананьевы сохранят свою долю в Промсвязьбанке.

Он считает, что проблемы банка вызваны комплексом причин. «Думаю, что были ошибки в модели бизнеса и неудачно выбранные проекты для инвестиций. И макроэкономическая ситуация не позволяла эффективно работать», — указал он.

Братья Ананьевы сожалеют о принятом решении ЦБ Владельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы сожалеют о принятом решении ЦБ о введении временной администрации в кредитную организацию.

