Решение о введении временной администрации в Промсвязьбанке не приведет к кризису недоверия в банковской системе. Такое мнение Банки.ру высказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.
«Я думаю, что система не почувствует колебаний. Жаль, конечно, что банк уходит из частной оболочки, но собственники поняли, что своими силами не смогут справиться», — сказал Аксаков.
По его словам, качество активов в Промсвязьбанке на порядок выше, чем в других банках, оздоровлением которых занимается ЦБ. «Качество активов в банке на порядок выше, чем в том же «Открытии», — отметил он.
При этом Аксаков предположил, что братья Ананьевы сохранят свою долю в Промсвязьбанке.
Он считает, что проблемы банка вызваны комплексом причин. «Думаю, что были ошибки в модели бизнеса и неудачно выбранные проекты для инвестиций. И макроэкономическая ситуация не позволяла эффективно работать», — указал он.
Владельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы сожалеют о принятом решении ЦБ о введении временной администрации в кредитную организацию.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»). С 15 декабря 2017 года функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на УК ФКБС.
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.