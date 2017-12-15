Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. С учетом этого Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов», — говорится в сообщении Центробанка. В нем отмечается, что среднесрочные проинфляционные риски преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз от цели.

«Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно», — указывает регулятор.

Принимая решение по ключевой ставке, ЦБ «будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза». При этом Центробанк допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.



Между тем опрошенные ранее Банки.ру эксперты прогнозировали более осторожное снижение ставки — на 0,25 п. п., до 8%. Одной из основных причин снижения аналитики называли падение инфляции ниже целевых значений Центробанка.



В этом году Банк России снижал ключевую ставку пять раз: с 10% до 9,75% в конце марта, до 9,25% в конце апреля, до 9% в середине июня, до 8,5% годовых в сентябре и до 8,25% в конце октября.