В Академии технологий и данных Корпоративного университета Сбербанка стартовала образовательная программа по изучению технологии блокчейн. Число проектов Сбербанка с использованием блокчейна постоянно растет, и программа призвана повысить уровень вовлеченности руководителей в такие проекты для максимально эффективного использования блокчейн-технологии в работе Сбербанка, говорится в сообщении кредитной организации.

Курс включает, в частности, обзор основных блокчейн-фабрик и платформ, возможностей блокчейна применительно к финансовому рынку, правовых и регулятивных аспектов применения блокчейна, обзор криптоэкономики. Во время обучения слушатели также разбирают кейсы из финансовой и банковской отрасли и изучают блокчейн-проекты Сбербанка.

В банке напоминают, что в конце ноября он «стал организатором проведения первой в истории российской банковской практики пилотной платежной блокчейн-трансакции с применением платформы IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric».



«Мы видим большой потенциал для развития технологии блокчейн в разных областях экономики и активно работаем с корпоративными клиентами, государственными органами и финансовыми институтами по внедрению решений на базе блокчейна, — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. — Сбербанк реализует все большее количество проектов с использованием блокчейна, поэтому от наших руководителей требуется еще большее вовлечение в эту сферу. Сейчас образовательная программа по основам технологии блокчейн предназначена только для внутреннего использования, но мы рассматриваем возможность в дальнейшем делиться нашими знаниями и опытом с профессиональным сообществом».

