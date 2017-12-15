В Академии технологий и данных Корпоративного университета Сбербанка стартовала образовательная программа по изучению технологии блокчейн. Число проектов Сбербанка с использованием блокчейна постоянно растет, и программа призвана повысить уровень вовлеченности руководителей в такие проекты для максимально эффективного использования блокчейн-технологии в работе Сбербанка, говорится в сообщении кредитной организации.

Курс включает, в частности, обзор основных блокчейн-фабрик и платформ, возможностей блокчейна применительно к финансовому рынку, правовых и регулятивных аспектов применения блокчейна, обзор криптоэкономики. Во время обучения слушатели также разбирают кейсы из финансовой и банковской отрасли и изучают блокчейн-проекты Сбербанка.

В банке напоминают, что в конце ноября он «стал организатором проведения первой в истории российской банковской практики пилотной платежной блокчейн-трансакции с применением платформы IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric».

«Мы видим большой потенциал для развития технологии блокчейн в разных областях экономики и активно работаем с корпоративными клиентами, государственными органами и финансовыми институтами по внедрению решений на базе блокчейна, — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. — Сбербанк реализует все большее количество проектов с использованием блокчейна, поэтому от наших руководителей требуется еще большее вовлечение в эту сферу. Сейчас образовательная программа по основам технологии блокчейн предназначена только для внутреннего использования, но мы рассматриваем возможность в дальнейшем делиться нашими знаниями и опытом с профессиональным сообществом».

​35 тыс. менеджеров Сбербанка​ будут обладать новыми компетенциями к 2020 году​

Несколько десятков тысяч менеджеров Сбербанка в ближайшие годы «обзаведутся» новыми современными компетенциями, заявила заместитель председателя правления Сбербанка Юлия Чупина в ходе «Дня инвестора».

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.