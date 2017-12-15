Денежно-кредитные условия формируют низкое инфляционное давление, не ограничивая экономический рост. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.



«По оценкам Банка России, темпы роста экономики по итогам 2017 года будут близки к потенциальным и составят 1,7—2,2%. Таким образом, денежно-кредитные условия формируют низкое инфляционное давление, не ограничивая экономический рост», — сообщает ЦБ.

Регулятор отмечает, что, хотя в октябре наблюдается неоднородность тенденций в динамике экономической активности, настроения производителей продолжают находиться на относительно высоком уровне.

«В дальнейшем их поддержит рост внутреннего спроса на фоне увеличения реальных заработных плат, а также восстановление темпов роста мировой экономики. Безработица находится на уровне, не создающем избыточного инфляционного давления», — считают в ЦБ.