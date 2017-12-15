ЦБ допускает, что ключевая ставка в первом полугодии 2018-го будет снижена. Об этом говорится в заявлении Банка России по итогам заседания совета директоров.

«Банк России допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года», — отмечается в сообщении регулятора.



«Ряд факторов могут одновременно нести риски отклонения инфляции как вверх, так и вниз от цели в зависимости от развития ситуации. К ним относится динамика продовольственных и нефтяных цен, для которых характерна высокая волатильность. Реализация бюджетного правила будет сглаживать влияние конъюнктуры нефтяного рынка на инфляцию и внутренние экономические условия в целом. В то же время некоторые факторы создают в основном проинфляционные риски: это ситуация на рынке труда, возможные изменения в потребительском поведении, характер инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении ЦБ.

Как отметили в Банке России, продление соглашения странами — экспортерами нефти снижает неопределенность динамики цен на энергоносители и связанные с ней проинфляционные риски на горизонте до года. При этом риски отклонения инфляции вверх от прогноза по-прежнему преобладают в среднесрочном периоде.

«Во-первых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. Во-вторых, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным снижением склонности к сбережению. В-третьих, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне и подвержены колебаниям под влиянием изменения цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамики», — подчеркивается в документе.

Кроме того, среднесрочный баланс рисков для динамики инфляции будет зависеть от перспектив бюджетных и тарифных решений в 2019—2020 годах. Банк России также будет отслеживать риски со стороны внешних факторов на всем прогнозном горизонте.