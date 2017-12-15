Годовая инфляция составит менее 3% в конце 2017 года и по мере исчерпания влияния временных факторов постепенно приблизится к 4% к концу 2018-го. Об этом говорится в сообщении Центрального банка РФ, посвященном ключевой ставке.



«Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остается неустойчивым и неравномерным. Для закрепления инфляции вблизи 4% необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры. Годовая инфляция составит менее 3% в конце 2017 года и по мере исчерпания влияния временных факторов постепенно приблизится к 4% к концу 2018 года», — говорится в материалах ЦБ.