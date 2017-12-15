По оценкам Банка России, темпы роста экономики по итогам 2017 года будут близки к потенциальным и составят 1,7—2,2%. Об этом говорится в сообщении Центрального банка РФ, посвященном ключевой ставке.



«Таким образом, денежно-кредитные условия формируют низкое инфляционное давление, не ограничивая экономический рост. Хотя в октябре наблюдается неоднородность тенденций в динамике экономической активности, настроения производителей продолжают находиться на относительно высоком уровне. В дальнейшем их поддержат рост внутреннего спроса на фоне увеличения реальных заработных плат, а также восстановление темпов роста мировой экономики. Безработица находится на уровне, не создающем избыточного инфляционного давления», — говорится в материалах ЦБ.

Учитывая продление соглашения об ограничении добычи нефти, Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим базовым сценарием. Однако среднесрочные оценки перспектив развития российской экономики не изменились. Темпы экономического роста не превысят 1,5—2% на всем прогнозном горизонте, что соответствует текущим оценкам их потенциального уровня.