Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости.

Суд постановил взять Улюкаева под стражу в зале суда. Экс-министр также оштрафован на 130 млн рублей.

Суд учел положительные характеристики экс-министра, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания.

Обвинение просило приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.



Улюкаев назвал приговор несправедливым и заявил, что «будет продолжать бороться».

Улюкаев назвал приговор несправедливым Осужденный к восьми годам колонии экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев назвал приговор несправедливым, но не стал отвечать на вопрос, будет ли он просить президента о помиловании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что указ главы государства об отстранении от должности Улюкаева свидетельствует о его вине. «Я не слышал этих слов в суде, тем более — я не читал каких- либо текстов. Поэтому я не буду отвечать», — передает ТАСС слова представителя Кремля.

Он пояснил: «Я опасаюсь, что там (в информации) что-то вырвано из контекста».

Ранее суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Защита экс-министра еще до того, как приговор был оглашен полностью, сообщила, что намерена его обжаловать.

Суд признал Улюкаева виновным Суд признал экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы, где оглашается приговор.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. 15 ноября 2016-го он был помещен под домашний арест и освобожден от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия.

По данным следствия, Улюкаева задержали при получении от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятки в размере 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08% акций «Башнефти».

Сам Улюкаев вину не признает. В своем последнем слове в Замоскворецком суде он заявлял, что стал жертвой «чудовищной и жестокой провокации» со стороны главы «Роснефти».

