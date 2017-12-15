Альфа-Банк в период с 18 по 20 декабря проводит в Москве акцию по обмену монет. В период действия акции любой гражданин может бесплатно обменять имеющуюся в наличии мелочь на стандартные бумажные купюры или памятные монеты номиналом 25 рублей с символикой чемпионата мира по футболу FIFA эквивалентно сумме сдаваемой мелочи, указывают в Альфа-Банке.
В акции участвуют пять его столичных дополнительных офисов:
- ДО «Красная Пресня» (ул. Красная Пресня, д. 12, стр. 1) — 18 декабря;
- ДО «Проспект Мира» (пр-т Мира, д. 91/2) — 18 декабря;
- ДО «Ленинский проспект» (Ленинский пр-т, д. 78) — 19 декабря;
- ДО «Пятницкая» (ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1) — 20 декабря;
- ДО «Ленинградский проспект» (Ленинградский пр-т, д. 34) — 20 декабря.
Обменять мелочь на банкноты или «футбольные» монеты в соответствующий день в этих офисах можно будет в период с 9:00 до 17:00, следует из сообщения банка.
Подробности проведения акции можно уточнить в указанных допофисах или в кол-центре Альфа-Банка (телефоны приводятся в сообщении). Объявляя ранее о запуске акции более чем в 40 городах, Альфа-Банк уточнял, что для обмена необходимо предъявить паспорт.
«Технологическое развитие финансового рынка пока не избавило нас от наличных, и особенно тяжела эта ноша в виде монет. Они копятся везде: в копилках, кошельках, карманах, и, как правило, собрать все это «богатство» и отнести в магазин или банк времени не находится. Между тем монеты все же остаются востребованы в повседневной жизни, и необходимо поддерживать оборот разменной монеты в ретейле. Выпуск монет имеет высокую себестоимость, и целевой срок их жизни — 20—30 лет. Все собранные монеты мы передадим нашим партнерам — компаниям из сферы торговли, многие из которых как раз нуждаются в разменной монете. Мы планируем проводить подобные акции на регулярной основе», — комментирует директор налично-денежного обращения Альфа-Банка Надежда Малюх.
Альфа-Банк в ноябре и декабре проводит по всей стране акцию по обмену монет на банкноты. В акции участвуют отделения и операционные офисы банка более чем в 40 городах — от Калининграда до Хабаровска, говорится в сообщении кредитной организации.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.