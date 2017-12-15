Альфа-Банк в период с 18 по 20 декабря проводит в Москве акцию по обмену монет. В период действия акции любой гражданин может бесплатно обменять имеющуюся в наличии мелочь на стандартные бумажные купюры или памятные монеты номиналом 25 рублей с символикой чемпионата мира по футболу FIFA эквивалентно сумме сдаваемой мелочи, указывают в Альфа-Банке.

В акции участвуют пять его столичных дополнительных офисов:

ДО «Красная Пресня» (ул. Красная Пресня, д. 12, стр. 1) — 18 декабря;

ДО «Проспект Мира» (пр-т Мира, д. 91/2) — 18 декабря;

ДО «Ленинский проспект» (Ленинский пр-т, д. 78) — 19 декабря;

ДО «Пятницкая» (ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1) — 20 декабря;

ДО «Ленинградский проспект» (Ленинградский пр-т, д. 34) — 20 декабря.

Обменять мелочь на банкноты или «футбольные» монеты в соответствующий день в этих офисах можно будет в период с 9:00 до 17:00, следует из сообщения банка.

Подробности проведения акции можно уточнить в указанных допофисах или в кол-центре Альфа-Банка (телефоны приводятся в сообщении). Объявляя ранее о запуске акции более чем в 40 городах, Альфа-Банк уточнял, что для обмена необходимо предъявить паспорт.



«Технологическое развитие финансового рынка пока не избавило нас от наличных, и особенно тяжела эта ноша в виде монет. Они копятся везде: в копилках, кошельках, карманах, и, как правило, собрать все это «богатство» и отнести в магазин или банк времени не находится. Между тем монеты все же остаются востребованы в повседневной жизни, и необходимо поддерживать оборот разменной монеты в ретейле. Выпуск монет имеет высокую себестоимость, и целевой срок их жизни — 20—30 лет. Все собранные монеты мы передадим нашим партнерам — компаниям из сферы торговли, многие из которых как раз нуждаются в разменной монете. Мы планируем проводить подобные акции на регулярной основе», — комментирует директор налично-денежного обращения Альфа-Банка Надежда Малюх.

Альфа-Банк меняет мелочь на монеты чемпионата мира по футболу и банкноты Альфа-Банк в ноябре и декабре проводит по всей стране акцию по обмену монет на банкноты. В акции участвуют отделения и операционные офисы банка более чем в 40 городах — от Калининграда до Хабаровска, говорится в сообщении кредитной организации.