Темпы роста курса доллара и евро на Московской бирже в пятницу ускорились после публикации решения Банка России о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 7,75% годовых. Котировки американской валюты поднялись выше 59-рублевой отметки.

По состоянию на 13:33 мск курс доллара вырос на 24,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 59,005 рубля. К этому времени стоимость евро увеличилась на 32,75 копейки, до 69,625 рубля.

К 13:53 мск котировки скорректировались до 58,9025 рубля за доллар (плюс 14,25 копейки к уровню закрытия торгов четверга) и 69,4925 рубля за евро (рост — на 19,5 копейки).

Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 7,75%. Между тем опрошенные ранее порталом Банки.ру эксперты прогнозировали более осторожное снижение ставки — на 0,25 п. п., до 8%.