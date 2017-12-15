Осужденный к восьми годам колонии экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев назвал приговор несправедливым, но не стал отвечать на вопрос, будет ли он просить президента о помиловании.

«Я считаю приговор несправедливым, буду продолжать бороться», — заявил осужденный журналистам после оглашения, уже будучи в клетке для арестованных.

Когда же у него спросили, не планирует ли он подавать главе государства прошение о помиловании (которое предполагает признание вины), Улюкаев демонстративно отвернулся.