Совет директоров Банка России 15 декабря принял решение о снижении с 18 декабря процентных ставок по ряду специализированных инструментов рефинансирования в связи с уменьшением ключевой ставки. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Напомним, ключевая ставка с 18 декабря снижается на 0,5 процентного пункта — с 8,25% до 7,75% годовых.

Банк России снизил ключевую ставку до 7,75% Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В результате ставки кредитования под залог облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов и включенных в ломбардный список Банка России, под залог прав требования по кредитам на финансирование инвестпроектов, а также под залог прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям, также уменьшены на 0,5 п. п. — с 7,25% до 6,75% годовых.

Процентная ставка по кредитам ЦБ, которые обеспечены закладными, выданными в рамках программы «Военная ипотека», снижена с 8,25% годовых до 7,75%.



В свою очередь, ставка кредитования под залог прав требования по целевым кредитам, предоставленным МСП Банком кредитным или микрофинансовым организациям на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, ставка кредитования под поручительство АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а также ставка кредитования под залог прав требования по кредитам, обеспеченным страховкой ЭКСАР (Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций), сохранены на уровне 6,5% годовых.