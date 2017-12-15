Никаких установок относительно числа банков, которые могут быть затронуты в ходе расчистки этого сектора, со стороны Кремля нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что ситуация с санацией Промсвязьбанка никак не повлияла на отношение Владимира Путина к Центробанку.



«Нет, таких установок нет», — ответил Песков на вопрос, существует ли целевой показатель, сколько банков должно остаться в РФ через несколько лет.

«Отношение (Путина к ЦБ) не поменялось (в связи с санацией Промсвязьбанка), президент Путин весьма последователен в своих достаточно высоких оценках эффективности работы Центробанка», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что ЦБ принял решение ввести в Промсвязьбанк временную администрацию.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.