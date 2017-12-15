Уставный капитал страховой компании «МАКС» будет увеличен с 2,8 млрд до 4 млрд рублей. Решение об этом принято квалифицированным большинством голосов на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «МАКС», которое прошло в Москве 11 декабря, сообщили в компании в пятницу, 15 декабря.

«Акционеры считают увеличение уставного капитала крайне важной мерой для дальнейшего динамичного развития компании, благодаря которой она расширит финансовые возможности, принимая на себя более значительные риски по страхованию и перестрахованию, расширяя участие в реализации крупных страховых проектов», — говорится в сообщении СК «МАКС».



По оценкам аналитиков компании, объем начисленных страховых премий по итогам 2017 года составит более 22 млрд рублей. Тем самым показатели 2016 года будут превышены более чем на 80%, подчеркивается в релизе.