Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии строгого режима, может быть освобожден от наказания по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщил источник в судебной системе.

«Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства», — пояснил собеседник агентства.