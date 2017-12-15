Народный Доверительный Банк с 15 декабря ввел новые вклады: «Новогодний», «Пенсионный» и «Удобный+».



«Новогодний» открывается на 370 дней под 8,25% годовых. Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 января 2018 года.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются за фактический срок нахождения средств на счете по ставке 5% годовых», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.

Доходность «Пенсионного» составляет 8% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок размещения средств — 370 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или на счет банковской карты.

«При расторжении договора вклада ранее выплаченные проценты по вкладу сохраняются. Вклад открывается физическим лицам, достигшим пенсионного возраста в соответствии с действующим законодательством РФ, либо при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из ПФР», — говорит эксперт.

«Удобный+» оформляется на 181 и 370 дней. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 500 долларов или евро. В рублях доходность составит 7,5—7,75%, в долларах — 0,5—0,75%, в евро — 0,1—0,25% годовых. По депозиту предусмотрена возможность расходных операций, при условии что средства находились на счете 30 и более календарных дней, а также при сохранении неснижаемого остатка в размере минимального первоначального взноса. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Вклады можно пополнять суммами от 1 тысячи рублей или 500 долларов/евро не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока договора», — сказала Кучихина.

Кроме того, изменены ставки по депозитам «Доходный» и «Классический».

«Доходный» (от 10 тыс. рублей на 91, 181 и 370 дней) открывается под 7—7,5% годовых (прежде — под 7—7,6%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма вклада «Классический» в валюте составляет 500 долларов или евро (ранее — 20 тыс. долларов/евро). В рублях минимальная сумма не изменилась и составляет 10 тыс. рублей.

Процентные ставки в рублях составляют 7,5—8% (ранее — 7,3—8,1%), в долларах — 0,5—1% (вместо 0,6—1%), в евро — 0,1—0,5% годовых (до этого — 0,1—0,3%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.