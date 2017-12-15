ЦБ установил официальные курсы валют с 16 декабря. Курс доллара повысился на 19,05 копейки, составив 58,8987 рубля (58,7082 рубля на 15 декабря). Курс евро увеличился на 2,5 копейки, до 69,4298 рубля (69,4048 рубля на 15 декабря).



Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 7,75%, в целом негативно для рубля, полагает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Такой исход мало кто прогнозировал, отмечает он.

«В целом эта новость негативна для рубля, но так как ставки сохраняются на очень высоком уровне (для сравнения: в США — 1,5%, в Европе — 0%), участники рынка все же уделяют больше внимания динамике нефти и спросу на риски. Оба этих фактора сегодня в первой половине дня давали либо нейтральные сигналы, либо настраивали на легкий негатив», — комментирует эксперт.

Шока на валютном рынке решение ЦБ не вызовет, но пара USD/RUB до конца года будет двигаться к уровню 60,5 под влиянием усиления спроса со стороны импортеров, продолжает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«В самое ближайшее время со стороны локальных инвесторов стоит ожидать роста спроса на рублевые облигации, доходность которых будет снижаться в пределах 0,3 процентного пункта, а иностранные игроки в среднесрочной перспективе, наоборот, будут сокращать вложения в рублевые инструменты в пользу евробондов из-за сокращения спреда в доходности», — указывает эксперт.