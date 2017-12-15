Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 8 декабря достигла 9 трлн 332,4 млрд рублей. Такие данные опубликовал Центробанк.

На 1 декабря 2017 года показатель равнялся 9 трлн 197,2 млрд рублей. Таким образом, за неделю денбаза в узком определении увеличилась на 135,2 млрд.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ. Еженедельные показатели регулятор приводит на конец отчетной даты.