Инвестором казанского Тимер Банка определен банк «Российская Финансовая Корпорация», сообщает пресс-служба ЦБ.

«Банк России утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Тимер Банка. В соответствии с принятым решением, инвестором определен банк «Российская Финансовая Корпорация», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее стало известно, что уставный капитал Тимер Банка уменьшен до 1 рубля.



В Тимер Банк 20 февраля этого года была введена временная администрация сроком на шесть месяцев в лице Агентства по страхованию вкладов; полномочия органов управления, а также права учредителей банка на этот период приостановлены. С 21 августа введено в силу аналогичное решение сроком еще на шесть месяцев.

Собственником Тимер Банка пока формально значится ООО «Новая нефтехимия». Против ключевого бенефициара этой компании Роберта Мусина, который был также совладельцем рухнувшего Татфондбанка и в свое время возглавлял его, возбуждены многочисленные уголовные дела.

Уставный капитал Тимер Банка уменьшен до рубля Уставный капитал казанского Тимер Банка уменьшен до 1 рубля. Сообщение о принятии Банком России 24 ноября такого решения опубликовано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.