Инвестором казанского Тимер Банка определен банк «Российская Финансовая Корпорация», сообщает пресс-служба ЦБ.

«Банк России утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Тимер Банка. В соответствии с принятым решением, инвестором определен банк «Российская Финансовая Корпорация», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее стало известно, что уставный капитал Тимер Банка уменьшен до 1 рубля.

В Тимер Банк 20 февраля этого года была введена временная администрация сроком на шесть месяцев в лице Агентства по страхованию вкладов; полномочия органов управления, а также права учредителей банка на этот период приостановлены. С 21 августа введено в силу аналогичное решение сроком еще на шесть месяцев.

Собственником Тимер Банка пока формально значится ООО «Новая нефтехимия». Против ключевого бенефициара этой компании Роберта Мусина, который был также совладельцем рухнувшего Татфондбанка и в свое время возглавлял его, возбуждены многочисленные уголовные дела.

Уставный капитал Тимер Банка уменьшен до рубля
Уставный капитал Тимер Банка уменьшен до рубля

Уставный капитал казанского Тимер Банка уменьшен до 1 рубля. Сообщение о принятии Банком России 24 ноября такого решения опубликовано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Тимер Банк ПАО «Тимер Банк» — универсальный региональный финансовый институт, один из крупнейших в Татарстане. До марта 2015 года функционировал под наименованием ОАО «АКБ «БТА-Казань». Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций и физлиц, привлечение средств населения во вклады. 20 февраля 2017 года ЦБ назначил в банк временную администрацию в лице АСВ.
Согласно раскрываемой информации, на текущий момент конечными бенефициарами банка являются Роберт Мусин (72,2%), Вадим Соловьев (17,9%) и ПАО «Татфондбанк» (9,90%).


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 29,46 млрд рублей (135-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -3,91 млрд, кредитный портфель — 12,89 млрд, обязательства перед населением — 12,31 млрд.