В 2018 году ЦБ будет снижать ключевую ставку с некоторыми паузами, заявила в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике глава регулятора Эльвира Набиуллина.



«Такое решение по снижению ставки было принято, так как изменился наш взгляд на перспективы 2018 года. Сохраняется возможность для некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии следующего года. Будем двигаться постепенно, с некоторыми паузами», — отметила она.

«Мы будем подходить к нейтральной денежно-кредитной политике», — сказала Набиуллина.