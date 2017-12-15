В 2018 году ЦБ будет снижать ключевую ставку с некоторыми паузами, заявила в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Такое решение по снижению ставки было принято, так как изменился наш взгляд на перспективы 2018 года. Сохраняется возможность для некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии следующего года. Будем двигаться постепенно, с некоторыми паузами», — отметила она.
«Мы будем подходить к нейтральной денежно-кредитной политике», — сказала Набиуллина.
Банк России снизил ключевую ставку до 7,75%
Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.