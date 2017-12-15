Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает приговор экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву ужасным и необоснованным.

«Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки. Экс-министр также оштрафован на 130 млн рублей.

Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости.

Сам Улюкаев назвал приговор несправедливым и заявил, что «будет продолжать бороться».