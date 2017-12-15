Даже минимальная поддержка Центробанка, который в пятницу ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, поможет полностью восстановить работу кредитной организации. Такое мнение президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна приводится в сообщении, распространенном департаментом общественных связей АРБ.
Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.
Тосунян подчеркнул, что, несмотря на потребовавшуюся крупному, системно значимому банку помощь государства, работа всех его подразделений и бизнес-линий продолжается. «Клиентам Промсвязьбанка ничего не угрожает», — уверен он.
Существуют разные варианты оздоровления финансово-кредитной организации, о чем и идет конструктивный диалог с ЦБ, отметил Тосунян.
Даже минимальная поддержка Центробанка поможет полностью восстановить работу Промсвязьбанка, при этом вариант отзыва лицензии невозможен, полагает глава АРБ. «Банк нормальный, проблемы решаемы, собственники — адекватные», — заключил Тосунян.
Ранее в пятницу он заявил, комментируя утверждение Банком России плана участия в предупреждении банкротства Промсвязьбанка, что собственники последнего не способны на создание «дыр» в своем банке.
Собственники Промсвязьбанка не способны на создание «дыр» в своем банке, так как очень трепетно к нему относятся, говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Отзыв лицензии у банка он считает маловероятным.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»). С 15 декабря 2017 года функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на УК ФКБС.
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.