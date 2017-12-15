Даже минимальная поддержка Центробанка, который в пятницу ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, поможет полностью восстановить работу кредитной организации. Такое мнение президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна приводится в сообщении, распространенном департаментом общественных связей АРБ.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

Тосунян подчеркнул, что, несмотря на потребовавшуюся крупному, системно значимому банку помощь государства, работа всех его подразделений и бизнес-линий продолжается. «Клиентам Промсвязьбанка ничего не угрожает», — уверен он.

Существуют разные варианты оздоровления финансово-кредитной организации, о чем и идет конструктивный диалог с ЦБ, отметил Тосунян.

Даже минимальная поддержка Центробанка поможет полностью восстановить работу Промсвязьбанка, при этом вариант отзыва лицензии невозможен, полагает глава АРБ. «Банк нормальный, проблемы решаемы, собственники — адекватные», — заключил Тосунян.



Ранее в пятницу он заявил, комментируя утверждение Банком России плана участия в предупреждении банкротства Промсвязьбанка, что собственники последнего не способны на создание «дыр» в своем банке.

​Глава АРБ: собственники Промсвязьбанка на создание «дыр» не способны Собственники Промсвязьбанка не способны на создание «дыр» в своем банке, так как очень трепетно к нему относятся, говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Отзыв лицензии у банка он считает маловероятным.

