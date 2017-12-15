В Промсвязьбанке объяснили, что увеличение времени ожидания при входе в мобильный и интернет-банк связано с высокой нагрузкой на ресурсы.
«Дорогие клиенты, если вы заметили, что увеличено время ожидания при входе в мобильный и интернет-банк, а также при звонке в контакт-центр, — не переживайте. Это связано с высокой нагрузкой на ресурсы, а не с перебоями в работе банка. Мы работаем в штатном режиме», — говорится в сообщении банка на официальной странице в Facebook.
«Мы продолжаем работу в обычном режиме: исполняем свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами. Только теперь Банк России оказывает нам финансовую поддержку и гарантирует непрерывность деятельности банка. На основе закона «О банках и банковской деятельности» представители ЦБ будут координировать работу Промсвязьбанка с целью дальнейшего повышения его финансовой устойчивости», — пояснили в банке.
Согласно заявлению Промсвязьбанка, работа всех подразделений и бизнес-линий продолжается в обычном режиме. «Офисы банка, мобильное приложение, интернет-банк, платежные карты — все работает без изменений. Мы на связи», — подчеркнули в банке.
Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»). С 15 декабря 2017 года функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на УК ФКБС.
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.