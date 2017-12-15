В Промсвязьбанке объяснили, что увеличение времени ожидания при входе в мобильный и интернет-банк связано с высокой нагрузкой на ресурсы.

«Дорогие клиенты, если вы заметили, что увеличено время ожидания при входе в мобильный и интернет-банк, а также при звонке в контакт-центр, — не переживайте. Это связано с высокой нагрузкой на ресурсы, а не с перебоями в работе банка. Мы работаем в штатном режиме», — говорится в сообщении банка на официальной странице в Facebook.

«Мы продолжаем работу в обычном режиме: исполняем свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами. Только теперь Банк России оказывает нам финансовую поддержку и гарантирует непрерывность деятельности банка. На основе закона «О банках и банковской деятельности» представители ЦБ будут координировать работу Промсвязьбанка с целью дальнейшего повышения его финансовой устойчивости», — пояснили в банке.

Согласно заявлению Промсвязьбанка, работа всех подразделений и бизнес-линий продолжается в обычном режиме. «Офисы банка, мобильное приложение, интернет-банк, платежные карты — все работает без изменений. Мы на связи», — подчеркнули в банке.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.