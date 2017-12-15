Влияние укрепления рубля на инфляцию будет исчерпано в начале 2018 года. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Фактор, который пока продолжает сдерживать инфляцию, — это укрепление рубля. Оно происходило в основном в первом полугодии текущего года, его влияние уже практически полностью отразилось в ценах и будет исчерпано в начале 2018 года», — сказала она.

«Влияние укрепления рубля находится в пределах 1%», — уточнила Набиуллина.



Глава ЦБ также отметила, что на уровень инфляции положительно повлиял высокий урожай 2017 года.

«Инфляция складывается ниже наших ожиданий. Это результат временных факторов, ключевую роль в таком существенном снижении сыграли успехи нашего сельского хозяйства», — пояснила Набиуллина.

При этом, по ее словам, эффекты, связанные с высоким урожаем 2017 года, будут постепенно исчерпываться. Этот фактор еще продолжит влиять на уровень годовой инфляции в первом полугодии 2018 года, а полностью сойдет на нет в III квартале.



Набиуллина подчеркнула, что для стабильности низкой инфляции важно, чтобы цены на продовольствие не колебались так существенно, как в этом году. Для этого нужен не только рост сельхозпроизводства, но и развитие инфраструктуры для хранения и транспортировки продукции.