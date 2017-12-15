Экономический рост в России в 2018 году будет на уровне 2017 года. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы повысили оценки темпов экономического роста на следующий год. Теперь мы уже не ждем замедления до 1—1,5% в следующем году и считаем, что рост продолжится теми же темпами, что и в нынешнем году», — сказала она.



«Наш прогноз на 2018 год — 1,5—2%. Прогноз на 2017 год был 1,7—2,2%, но ближе к нижней границе сейчас», — уточнила Набиуллина.

«В 2019 году произойдет небольшое снижение темпов экономического роста — до 1—1,5% с их последующим возвращением к 1,5—2% в 2020 году», — добавила глава ЦБ.

