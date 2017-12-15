С 15 декабря Альфа-Банк объявляет акцию для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей — клиентов Промсвязьбанка.



По условиям акции клиенты бесплатно получают:

открытие счета;

заверение карточки с образцами подписей;

подключение к интернет-банку — «Альфа-Бизнес Онлайн»;

три месяца обслуживания в рамках выбранного пакета услуг (при условии выбора ежемесячной формы оплаты);

первое внесение наличных на счет;

услуги персонального менеджера.

Акция распространяется на все пакеты услуг, открытые для подключения, кроме «На старт». Для участия клиенту необходимо предоставить подтверждающие документы, что он является клиентом Промсвязьбанка.

Реквизиты счета можно забронировать на сайте банка в режиме онлайн. Номер забронированного счета придет по электронной почте, и клиент сможет указывать его в договорах, счетах и других документах. Предпринимателю останется только активировать счет. Для этого необходимо посетить выбранное при заполнении заявки отделение Альфа-Банка с пакетом необходимых документов. Номер счета после активации не изменится.

Клиенты, пришедшие в Альфа-Банк по акции, получат все привилегии, доступные клиентам Альфа-Банка в рамках пакетов услуг. Это управление счетом с любого компьютера через интернет-банк «Альфа-Бизнес Онлайн», а также со смартфона или планшета с помощью мобильного банка «Альфа-Бизнес Мобайл».

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

Альфа-Банк АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.