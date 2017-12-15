Центробанк не отмечает влияния, которое бы оказывала докапитализация банков, на макроэкономическую ситуацию. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы в ходе пресс-конференции.

«Что касается влияния докапитализации банков на макроэкономику — мы проводим такие оценки, они остаются прежними: влияние на ставки минимально», — сказал она.

«Мы не видим этого влияния», — отметила глава ЦБ.



В пятницу, 15 декабря, ЦБ принял решение об участии в оздоровлении Промсвязьбанка. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении Бинбанка и банка «Открытие».