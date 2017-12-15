Евросоюз принял во внимание предложение Великобритании о двухгодичном переходном периоде после ее выхода из ЕС и будет проводить переговоры по данному вопросу. Об этом сообщается в официальном документе, выпущенном во время заключительного саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.

В документе, который официально отражает согласие глав ЕС приступить ко второму этапу переговоров по Brexit, также отмечается, что на время переходного периода Великобритания не будет иметь права участвовать в принятии решений на уровне Союза.

Однако страна будет обязана исполнять все существующие нормативные, бюджетные, надзорные, судебные и правоприменительные правила и законодательные положения ЕС, в том числе решения Суда Европейского союза.



ЕС также начнет «предварительные и подготовительные обсуждения с целью определения общего понимания структуры будущих отношений» с Великобританией после ее отделения и завершения переходного периода.