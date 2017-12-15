Хакасский Муниципальный Банк запустил программу «С Новым годом +», в рамках которой заемщики могут получить кредит на любые цели под 9% годовых без обеспечения.
Финансирование предоставляется на срок от четырех до 11 месяцев в размере от 10 тыс. до 99 тыс. рублей. Личное страхование не требуется.
Погашение кредита осуществляется аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика, при этом в первый месяц использования денежных средств погашение основного долга не происходит, а уплачиваются только проценты, которые начисляются по ставке 0,15% в день (эквивалентно 54,75% годовых). Таким образом, из-за повышенной процентной ставки в первом платежном периоде клиент дополнительно заплатит банку 3,81% от суммы кредита.
«Банк предлагает одну из самых низких процентных ставок среди аналогичных программ. Воспользоваться предложением можно до 31 января 2018 года», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
ООО «КБ «Хакасский муниципальный банк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в г. Абакане. Финансовая организация ориентирована на кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц. Кредитная организация является уполномоченным банком по обслуживанию бюджетных средств г. Абакана.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются крупный местный предприниматель, официальный дилер автомобильных масел ОАО «НК «Роснефть», владелец сети автозаправочных станций Валерий Городилов (66,64%, из которых 8,43% находятся в доверительном управлении ООО «Абаканэнергосбыт»), Комитет муниципальной экономики администрации г. Абакана (31,56%) и Сергей Скрябин (1,80%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,42 млрд рублей (245-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,17 млрд, кредитный портфель — 4,41 млрд, обязательства перед населением — 4,26 млрд.