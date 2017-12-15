Хакасский Муниципальный Банк запустил программу «С Новым годом +», в рамках которой заемщики могут получить кредит на любые цели под 9% годовых без обеспечения.

Финансирование предоставляется на срок от четырех до 11 месяцев в размере от 10 тыс. до 99 тыс. рублей. Личное страхование не требуется.

Погашение кредита осуществляется аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика, при этом в первый месяц использования денежных средств погашение основного долга не происходит, а уплачиваются только проценты, которые начисляются по ставке 0,15% в день (эквивалентно 54,75% годовых). Таким образом, из-за повышенной процентной ставки в первом платежном периоде клиент дополнительно заплатит банку 3,81% от суммы кредита.

«Банк предлагает одну из самых низких процентных ставок среди аналогичных программ. Воспользоваться предложением можно до 31 января 2018 года», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.