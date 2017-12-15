Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2018 году с 10 млрд до 16 млрд долларов, заявила в ходе конференции по денежно-кредитной политике глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Теперь в прогноз заложены более высокие цены на нефть и более высокое сальдо текущего счета, как следствие, мы повысили оценку чистого оттока частного капитала в следующем году — с 10 миллиардов до 16 миллиардов долларов. Чистый отток не означает незаконный вывод капитала, так как речь идет о естественном экономическом процессе», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.