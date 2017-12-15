ЦБ РФ не исключает возможности введения санкций в отношении покупки российских облигаций федерального займа в феврале 2018 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы во время пресс-конференции.

Она дала понять, что ЦБ не определился со своими действиями в этом случае, но не исключена покупка ОФЗ регулятором. «Мы это (выкуп облигаций. — Прим. Банки.ру) не исключаем, но не исключено, что не посчитаем целесообразным применять этот инструмент», — сказала Набиуллина.



Введение запрета для резидентов США на инвестиции в российские гособлигации предусмотрено принятым 2 августа в США законом о новых санкциях в отношении России. Вопрос о введении запрета на инвестиции в российский госдолг должен рассмотреть Минфин США в течение 180 дней с даты принятия закона. Окончательное решение примет конгресс США. Эксперты предполагали, что Банк России может начать выкупать ОФЗ в случае, если запрет будет введен и спровоцирует распродажу облигаций иностранными инвесторами.