В начале 2018 года инфляция в России будет колебаться в районе 3%. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«В первые месяцы 2018 года инфляция может колебаться около 3%. Во второй половине года инфляция, по нашей оценке, вплотную приблизится к 4%, по мере того как влияние временных факторов этого года сойдет на нет», — сказала она.



Набиуллина указала, что в ноябре годовая инфляция составила 2,5%. «До конца года она останется примерно на этом уровне», — ожидает глава ЦБ.