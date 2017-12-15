Оператор связи Tele2 подвел предварительные итоги года в Москве. Так, каждый пятый абонент приходит в компанию по MNP (от другого оператора с сохранением номера), при этом разрывает контракт только один человек из десяти. «Это феноменальный результат», — сказал генеральный директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.

В январе 2017 года оператор запустил услугу переноса остатков пакета на следующий месяц; в апреле — безлимитные мессенджеры и соцсети. Недавно Tele2 предоставил абонентам с пакетными тарифами возможность поменять минуты на интернет-трафик. «У нас есть уже результаты первого месяца. За первый месяц — вдумайтесь! — клиенты поменяли уже петабайт Интернета, — заявил коммерческий директор Tele2 в Москве Антон Кондратов. — Это 509 лет просмотра видео в Интернете! И это только за первый месяц!»

Tele2 стал предлагать сотрудничество компаниям малого и среднего бизнеса, и таким образом увеличил прибыль от корпоративного сегмента почти в семь раз. Причем крупные компании также включились в сотрудничество с оператором: среди действующих корпоративных клиентов — «Аэрофлот», «МаксимаТелеком», ВТБ.



Интересный кобренд был запущен Tele2 в этом году в партнерстве с кофейней Cofix: было открыто семь салонов Tele2 в Москве, где можно перекусить и выпить кофе. Посещаемость таких салонов в пять раз выше обычных, а продажи — в 1,5 раза выше, поэтому в следующем году планируется открыть еще не менее 15 таких салонов.

Tele2 отчитался и по планам к концу года обеспечить связью не менее 75% станций московского метрополитена. Технический директор Tele2 Алексей Дмитриев рассказал, что на текущий момент связь присутствует на 180 станциях, к концу года добавится еще десять, таким образом, покрытием будет обеспечено более 80% всех станций.