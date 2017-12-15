Банк России, снизив сегодня ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 8,25% до 7,75% годовых, продолжит эту тенденцию в первом полугодии 2018 года. Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Банк России снизил ключевую ставку до 7,75% Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Можно только приветствовать, что Банк России начал более решительно снижать процентную ставку, нежели это было в предыдущие разы, — сразу на 50 базисных пунктов», — заявил Аксаков.

По его словам, к этому есть все предпосылки: инфляция находится на уровне 2,5%, спред между инфляцией и ключевой ставкой составляет более 5 п. п.

«Рынок будет ждать от Банка России дальнейшего движения в сторону снижения ключевой ставки», — подчеркнул депутат.

По его мнению, существенное понижение ключевой ставки станет позитивным сигналом для рынка, поскольку повлечет снижение процентных ставок, что будет способствовать росту кредитования.



Аксаков также выразил надежду, что в будущем году Банк России перейдет от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.