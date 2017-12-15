Банк России, снизив сегодня ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 8,25% до 7,75% годовых, продолжит эту тенденцию в первом полугодии 2018 года. Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Можно только приветствовать, что Банк России начал более решительно снижать процентную ставку, нежели это было в предыдущие разы, — сразу на 50 базисных пунктов», — заявил Аксаков.
По его словам, к этому есть все предпосылки: инфляция находится на уровне 2,5%, спред между инфляцией и ключевой ставкой составляет более 5 п. п.
«Рынок будет ждать от Банка России дальнейшего движения в сторону снижения ключевой ставки», — подчеркнул депутат.
По его мнению, существенное понижение ключевой ставки станет позитивным сигналом для рынка, поскольку повлечет снижение процентных ставок, что будет способствовать росту кредитования.
Аксаков также выразил надежду, что в будущем году Банк России перейдет от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.
ЦБ допускает, что ключевая ставка в первом полугодии 2018-го будет снижена. Об этом говорится в заявлении Банка России по итогам заседания совета директоров.