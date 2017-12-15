Оператор связи «МегаФон» запустил кешбэк-сервис «Специи». Теперь клиенты оператора могут получать вознаграждения за покупки на почти 400 интернет-площадках. Кешбэк будет зачисляться на счет телефона реальными деньгами.



В сервисе «Специи» представлена 391 популярная онлайн-площадка, в том числе «М.Видео», Lamoda, Booking.com, Aviasales, myToys.ru, OBI, Delivery Club и другие. Чтобы получить кешбэк, необходимо авторизоваться на сайте сервиса по номеру телефона, выбрать рубрику, перейти на интересующий сайт по ссылке и совершить покупку любым удобным способом. Размер кешбэка может достигать 15% от суммы покупки.

Полученные деньги не обязательно тратить на оплату услуг связи — их можно перевести близким или оплатить любую интернет-покупку со счета телефона. Кроме того, банковской картой «МегаФона», привязанной к счету мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где принимают карты, а при необходимости с нее можно снять наличные в банкомате.