Промышленное производство в России в ноябре сократилось на 3,6% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в пятницу.

В октябре динамика промпроизводства была нулевой, а в сентябре рост составил 0,9%. Предыдущее снижение показателя по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом было зафиксировано в феврале — на 2,7%.

Относительно октября производство в прошлом месяце уменьшилось на 0,2%, а с исключением сезонного и календарного факторов — на 1,4%.

В январе — ноябре темпы роста промпроизводства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 1,2%.