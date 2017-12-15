Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести налог на добычу (майнинг) криптовалют с размером ставки в 14%, начиная с определенного уровня мощности, сообщили РАПСИ в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Как уточнил собеседник, Титов озвучил соответствующую инициативу, выступая на Crypto Invest Forum.

Бизнес-омбудсмен считает, что ставка налога на майнинг должна быть чуть меньше, чем ставка налога на добавленную стоимость для иностранных компаний. Отправку данных в налоговую службу предлагается осуществлять автоматически путем установки блока для сбора информации в оборудование, используемое для добычи криптовалюты.

На форуме Титов также рассказал о необходимости ввести понятия технологии блокчейн, токена и майнинга на законодательном уровне в целях регулирования оборота криптовалют. Для апробации работы финансовых инструментов, основанных на информационных технологиях, в правовом поле предлагаются «регулятивные песочницы».