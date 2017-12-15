Имущество экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного в пятницу на восемь лет колонии за получение взятки в 2 млн долларов, останется под арестом до выплаты им штрафа в 130 млн рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

«Сохранить арест, наложенный постановлением Басманного суда Москвы от 18 мая, до исполнения приговора в виде штрафа», — сказала пресс-секретарь.

Судом наложен арест на 15 объектов недвижимости и денежные средства на сумму свыше 564 млн рублей, принадлежащие экс-министру.

Прокуратура требовала приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей, защита настаивала на оправдательном приговоре.

По версии обвинения, Улюкаев потребовал взятку у Сечина на саммите БРИКС на Гоа в качестве вознаграждения за одобрение сделки по покупке акций «Башнефти», а также в обмен на покровительство. Спустя месяц действующего еще министра задержали во дворе офиса «Роснефти», а в багажнике его служебной машины обнаружили 2 млн долларов. Улюкаев утверждает, что является жертвой провокации Сечина.